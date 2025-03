Débrief’ : Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Marvel 1943, InZoi, Baki et The Last of Us

La semaine dernière, Activision a dévoilé son secret le moins bien gardé avec l’annonce de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Et ce n’était pas le seul jeu révélé cette semaine, si l’on compte l’adaptation du manga Baki et Absolum, prochain jeu édité par Dotemu. Il est également question du futur de la saga The Last of Us, juste avant la diffusion de la saison 2 de la série. On revient également sur les nouveaux détails à propos d’InZoi et sur la possible période de sortie de Marvel 1943: Rise of Hydra, et ce en moins de dix minutes de vidéo.