Dotemu dévoile son nouveau beat’em up Absolum, qui en met plein la vue dans une première vidéo

Dotemu se met au « rogue’em up »

On découvre cette licence dans une première vidéo qui en met plein la vue avec une séquence d’introduction qui donne le ton, avant de laisser un peu de place au gameplay. Absolum nous fera plonger au cœur du monde de Talamh, où un roi assoiffé de pouvoir sème la zizanie sur les terres jusqu’à ce qu’un groupe de rebelles prenne les armes.

Décrit comme un « rogue’em up », Absolum s’inspire de jeux comme Golden Axe et nous propose d’incarner l’un de ces quatre rebelles aux pouvoirs différents, dont Galandra (une épéiste particulièrement douée) et Karl (un nain bien enervé) que l’on peut voir dans cette première bande-annonce.

À la bande-son de cette nouvelle licence, on retrouve quelques grands noms à l’image de Gareth Coker (Ori and the Will of the Wisps) ainsi que Mick Gordon (DOOM Eternal) ou encore Yuka Kitamura (Elden Ring).

Cyrille Imbert, PDG de Dotemu, parle d’Absolum comme étant le projet le plus ambitieux à ce jour de l’entreprise :

« Absolum est la création la plus audacieuse de Dotemu à ce jour. Il s’agit de notre première licence originale et donc d’un projet crucial pour l’avenir de Dotemu. Absolum est construit sur le savoir-faire acquis grâce à nos précédentes collaborations avec Guard Crush Games et notre travail d’édition sur Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, mais également sur notre passion éternelle, partagée avec Guard Crush, pour tous les beat’em up d’hier et d’aujourd’hui. Notre but ultime est de faire évoluer le genre en profondeur, de nous démarquer des jeux d’action traditionnels que nous aimons tous. Je suis persuadé, depuis la première fois que j’ai essayé Absolum, que l’équipe est parfaitement armée pour accomplir cela. »

Absolum devrait sortir dès cette année, et est prévu sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. La page Steam du jeu est disponible.