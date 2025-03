Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 est annoncé et sortira dès cet été, premières images de cette nouvelle compilation

Un peu de neuf pour ces deux épisodes

Activision va donc faire revivre les épisodes 3 et 4 de la série Tony Hawk dans un remaster incluant les deux jeux, comme Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 à son époque. Cette nouvelle version a droit à un sacré coup de peinture avec des visuels bien plus détaillés qu’auparavant, du multijoueur en crossplay, un mode Carrière, un mode New Game + ou encore des options de création plus avancées.

On retrouvera également de nouveaux parcs (comme un parc aquatique abandonné), ainsi que des skaters supplémentaires et des tricks en plus à effectuer, le tout avec des musiques inédites à écouter.

Quand sortira Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ?

Et on sait maintenant quand le jeu sortira. Des insiders mal informés pariaient sur une sortie surprise à la suite de la conférence Xbox de cet été (qui sera probablement en juin), mais Activision précise aujourd’hui que Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sera disponible à partir du 11 juillet.

Le jeu sera vendu dans une édition standard ainsi qu’une édition Deluxe qui comprendra un accès anticipé de 3 jours, des musiques bonus ainsi que des cosmétiques à l’image de DOOM, tandis qu’une édition collector est également dans les tuyaux. Elle comprendra le jeu de base, ainsi que tout le contenu de l’édition Deluxe et une planche de skatebord limitée Birdhouse.

Précommander l’édition Deluxe ou l’édition collector donnera aussi accès à une démo exclusive qui sortira plus tard en juin. Celle-ci nous permettra de contrôler deux skaters dans deux parcs et sera accessible sur consoles et PC, mais pas sur Switch.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu devrait également être compris dans le Xbox Game Pass Ultimate et PC.