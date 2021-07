Death Stranding : Hideo Kojima n’est pas vraiment en accord avec l’appellation Director’s Cut du jeu

Death Stranding Director’s Cut a fait beaucoup parler suite à sa dernière apparition lors du State of Play, où on a pu en voir plus sur les nouveautés de cette version. Mais dès l’annonce de cette édition, c’est le nom de Director’s Cut qui était questionné, étant donné que le jeu réalisé par Hideo Kojima n’a eu droit à aucune coupure. Visiblement, même le créateur se pose des questions sur cette appellation.

Kojima nous fait une Director’s Cut du nom Director’s Cut

1/2

A director's cut in a movie is an additional edit to a shortened version that was either released reluctantly because the director did not have the right to edit it, or because the running time had to be shortened. pic.twitter.com/nqih9BQ6wm — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 12, 2021

Au cinéma, l’appellation Director’s Cut est souvent employée, en témoigne le récent carton de la Zack Snyder’s Cut du film Justice League, mais on a pas vraiment l’habitude de le voir ce terme employé pour le jeu vidéo.

Cependant, avec Ghost of Tsushima et Death Stranding, on en vient à se demander si le terme ne va pas de plus en plus s’installer, alors qu’il n’a que peu de sens dans ces deux exemples, étant donné que les réalisateurs ont eu le champ libre. Et Hideo Kojima a bien son avis sur cette utilisation :

« Une Director’s Cut dans un film est un montage additionnel sur une version raccourcie qui était soit publiée à contrecœur soit parce que le réalisateur n’avait pas droit au montage final, soit à cause d’un manque de temps. Dans le jeu, ce n’est pas à propos de ce qui a été coupé, mais de ce qui a été produit en plus qui est inclus. Director’s Plus ? Donc, personnellement je n’aime pas l’appeler Director’s Cut. »

On s’étonnera donc de voir le réalisateur lui-même peu enclin à utiliser le terme Director’s Cut alors que celui-ci est justement censé refléter la vraie vision du réalisateur. Mais alors dans ce cas, qui a eu le dernier mot dans l’appellation du jeu ? Sony ?

On en sait pas plus, mais on s’amusera tout de même de l’ironie de la situation. En attendant, on découvrira Death Stranding Director’s Cut (et non pas Death Stranding Director’s Plus) dès le 24 septembre sur PS5.