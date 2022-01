Death Stranding Director’s Cut arrivera prochainement sur PC

Avec sa version Director’s Cut, Death Stranding s’était offert une seconde jeunesse sur PS5 avec des améliorations qui facilitent la vie des joueuses et des joueurs, ainsi que des défis supplémentaires. On apprend aujourd’hui que cette version devrait bien arriver prochainement sur PC, grâce à un communiqué de presse qui est vraisemblablement parti un peu trop tôt.

Une version qui devrait être annoncée dans les heures à venir

C’est le site Videocardz.com qui a publié ce qui semble être un communiqué de presse pour les nouveaux GPU d’Intel, qui devait normalement être diffusé lors du CES 2022 qui débutera dès demain.

Dans ce dernier, on peut y voir la mention de Death Stranding Director’s Cut sur PC, tout en avant les performances du jeu avec les composants Intel. On a même droit à une déclaration du président de 505 Games, éditeur de cette version, Neil Rally, qui déclare être très heureux de ce partenariat avec Intel. Autant dire que le doute n’est presque plus permis à ce stade.

Death Stranding était déjà sorti sur PC avec l’aide de 505 Games, ce n’est donc pas étonnant de voir cette nouvelle version débarquer elle aussi sur la plateforme. Reste maintenant à savoir quand on pourra retrouver Sam Porter Bridges, clavier et souris à la main.