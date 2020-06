Death end re;Quest 2 a sa date de sortie européenne, le 28 août

On l’attendait pour cet été dans nos contrées, Death end re;Quest 2 sera bien là pour la période estivale : c’est au cours de la conférence New Game+ Expo que l’éditeur Idea Factory International a diffusé une nouvelle bande-annonce pour son titre et nous donne rendez-vous le 28 août pour sa sortie en Europe.

Une édition limitée dans la foulée

Aux Etats-Unis et sur Steam, le titre sera accessible dès le 25 août. Sur nos PlayStation 4 européennes, il faudra attendre le 28 août pour pouvoir y jouer. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée à côté mais ne nous apprend rien de bien nouveau, bien qu’elle nous permettre d’avoir une vision globale de ce qui nous attend dans cette suite.

On découvre tout de même qu’une édition limitée pour la console de Sony sera proposée au prix de 99.99€ et regroupera :

Une copie physique du jeu

Un artbook

Un steelbook

La bande-son sur CD (avec 24 pistes)

Une carte exclusive (encore non dévoilée)

Un roman de 48 pages

Une jaquette réversible

Une boîte collector

Un sac en bandoulière

Les précommandes ouvriront très prochainement sur la boutique officielle de l’éditeur. Rendez-vous fin août pour sa sortie.