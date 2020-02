Death end re;Quest 2 confirme sa sortie en Europe pour 2020

On s’y attendait un peu mais Idea Factory International vient de confirmer la venue occidentale de Death end re;Quest 2. La suite du RPG d’horreur, sorti le 13 février au Japon, fera bien la route jusqu’en Europe et aux Etats-Unis. Son arrivée est fixée sur PlayStation 4 pour 2020 sans plus de précision pour l’instant.

En numérique et en physique

Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que le titre arrivera aussi bien en édition numérique qu’en version boîte. On pourra opter soit pour les doublages originaux japonais, soit pour un doublage anglais proposé pour l’occasion. Concernant les sous-titres, rien n’a encore été confirmé mais il y a fort à parier qu’aucune traduction française ne soit proposée tout comme le premier volet.

Pour rappel, Death end re;Quest 2 est une suite du titre sorti en mars 2019 (dans nos contrées). Il propose une expérience de JRPG au tour par tour assez complète avec une narration assez prononcée. Plusieurs nouveaux personnages feront leur apparition comme Mai Touyama, Rotten Dollheart et Liliana Piata.

Sur ce nouvel épisode, on y retrouve notamment Makoto Kedouin, scénariste de la série Corpse Party, et Kei Nanameda, chara-designer du premier volet. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à voir les 30 premières minutes de gameplay.