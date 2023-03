Dead Island 2 : 14 minutes de gameplay pour le jeu d’action gore et brutal

Si le jeu n’avait pas été une énième fois repoussé avant d’avancer sa sortie d’une semaine, on serait déjà en train de jouer à Dead Island 2. Un constat surréaliste quand on sait depuis combien d’années ce jeu se fait attendre, mais le studio Dambuster et Deep Silver ont aujourd’hui de quoi nous consoler avec la publication d’une grosse séquence de gameplay, qui s’attarde sur l’un des premiers endroits que l’on visitera en jeu, le quartier de Bel Air.

Des zombies qui ne dansent pas le Carlton

On suit ici le personnage de Dani au travers de cette longue séquence de 14 minutes qui est narrée de bout en bout pour nous présenter tout ce qu’il faut savoir sur cette suite très attendue.

C’est l’occasion d’y voir une bonne partie du bestiaire avec différents types de zombies, mais aussi un tour d’horizon de l’arsenal qui sera mis à notre disposition et qui permettra de démembrer les infectés avec style, le tout dans un bain d’hémoglobine. Et quand les armes ne suffiront plus, on pourra entrer dans le mode Colère Sanguinaire afin d’utiliser des pouvoirs liés à votre ADN à la fois immunisé et infecté, de quoi faire des ravages à mains nues dans les rangs adverses.

Dead Island 2 sera disponible dès le 21 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.