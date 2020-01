La sortie de Samurai Shodown sur Switch, ce sera le 25 février

Elle était attendue en décalée, la version Switch de Samurai Shodown s’est quelque peu fait désirer. SNK et Deep Silver viennent cependant de lever enfin le voile sur la date de sortie de cette dernière et il est l’heure de prendre son agenda pour noter le rendez-vous : ce sera le 25 février prochain. Oui, dans quasiment un mois.

Et un trailer pour la Switch

Le studio en profite pour mettre en ligne une nouvelle bande-annonce pour accompagner la date. On rappellera que cette mouture Switch permettra de jouer aussi bien en portable qu’en mode sur table avec un seul Joy-Con par joueur. Il sera d’ailleurs possible de mettre la main gratuitement sur Hisame Shizumaru, apparu à l’époque de Samurai Shodown III.

Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu de combat, on vous invite à lire notre test de Samurai Shodown, publié lors de la sortie initiale du titre l’année passée. Déjà techniquement dépassé sur les autres supports, on espère que cette version Switch ne souffrira pas trop.