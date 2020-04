Les fans de l’éponge carrée seront ravis, Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom dans sa version « Réhydraté » arrive ! L’occasion pour THQ Nordic de nous dévoiler notamment, en plus de la date de sortie, les éditions collectors du jeu.

A savoir que Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom est à l’origine un jeu sorti en 2003 sur PlayStation 2, Gamecube, Xbox, mais aussi PC et Game Boy Advance. L’occasion est donc belle pour redécouvrir bientôt une toute nouvelle version.

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom plus beau que jamais

C’est également via le communiqué de THQ Nordic que nous pouvons vous transmettre les informations suivantes.

Dans Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté vous incarnerez Bob L’éponge, Patrick et Sandy afin de vaincre Plankton et son armée de robots. Chaque personnage aura ses spécificités et compétences que vous devrez utiliser à bon escient.

Le jeu a bien entendu été entièrement conçu de nouveau, d’où la mention Réhydraté derrière le titre. Au programme on retrouve du coup des graphismes rendant un vibrant hommage à l’univers de la série comme rarement vu auparavant, mais aussi une véritable amélioration au niveau du gameplay.

Le petit bonus, c’est que l’on pourra découvrir tout d’abord du contenu supplémentaire qui avait été précédemment tronqué de la version originale, ainsi qu’un mode multijoueur de type horde, jouable à deux, offline comme online.

Deux éditions collectors pour deux fois plus de plaisir

Comme nous vous le disions, THQ Nordic a profité de l’occasion pour dévoiler deux éditions collectors pour le jeu :

La Shiny Edition, comprenant :

Une figurine de 20 cm de Bob l’éponge avec sa spatule dorée et sa langue flexible

Des autocollants muraux

6 lithographies

La paire de chaussettes de Bob l’éponge

Le jeu, bien entendu

La Fun Edition, comprenant :

Une figurine de 20 cm de Bob l’éponge avec sa spatule dorée et sa langue flexible

Une figurine de 18 cm de Patrick

Une figurine de 20 cm de Sandy

Des autocollants muraux

Un set de porte-clés Tiki

6 lithographies

La paire de chaussettes de Bob l’éponge

Le jeu, bien entendu

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté est prévu pour le 23 juin sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch