Dark Souls 3 : Une version en 2D pixel-art a failli voir le jour, mais Bandai Namco a rejeté l’idée

La série Dark Souls a influencé bien des titres, et pas seulement des jeux en 3D. Entre Salt & Sanctuary ou encore Death’s Gambit, les jeux en 2D ont su tirer parti des bonnes idées des jeux de From Software tout en les adaptant à une toute autre façon de concevoir un jeu. Mais qu’aurait donné un Dark Souls directement pensé pour la 2D ? Imaginer cela pourrait paraître loufoque, mais l’idée a bien été proposée à Bandai Namco, qui n’en n’a malheureusement pas voulu.

A Dark Souls 3 – 2D pixelart metroidvania was pitched to Bandai Namco ~6 years ago.

This is now finally out of NDA, so enjoy the visuals created back then. pic.twitter.com/Dt5BDasWbU

— Thomas Feichtmeir (@cyangmou) November 8, 2022