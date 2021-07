Dark Souls 3 améliore son framerate sur Xbox Series grâce au FPS Boost

Le FPS Boost est une fonctionnalité mise en place par Microsoft qui permet d’améliorer le framerate de certains jeux sur Xbox Series sans que les développeurs n’aient à faire quoi que ce soit en plus sur leur titre. Le dernier jeu qui en profite aujourd’hui est Dark Souls 3, et les 60 images par secondes sont plus que salvateurs pour un titre du genre.

Praise the FPS Boost

Praise the sun! ☀ We've updated Dark Souls III with FPS Boost on the Xbox Series X|S: https://t.co/KTcFk7PBGe pic.twitter.com/ExqlzC3Fp4 — Xbox (@Xbox) July 8, 2021

Il est donc désormais possible de jouer en 60 fps à Dark Souls 3 grâce à cette fonctionnalité, aussi bien sur Xbox Series S que X, même si la console la moins puissante a droit à quelques micro-chutes de framerate comme l’affirme Eurogamer.

En revanche, la résolution reste la même que sur Xbox One, avec du 900p seulement. Pour rappel, la PlayStation 4 Pro avait déjà permis au jeu d’afficher du 1080p et 60 fps, et il en est logiquement de même sur PS5.

Dans tous les cas, si vous possédez le jeu et une Xbox Series, voici une belle occasion de le relancer et d’affronter la mort une nouvelle fois.