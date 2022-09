Dark Envoy : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur le RPG stratégique de Event Horizon

Dark Envoy c’est un titre qui, avant la Gamescom, n’a pas réellement fait beaucoup parler de lui. Et c’est pourtant dommage, le soft nous proposant un savant mélange entre RPG, hack’n’slash et tactique. Nous avons justement pu le voir pendant une petite demi-heure, et voici ce qu’il faut savoir sur la dernière production du studio Event Horizon.

Malakai et Kaela, frère et sœur dans les terres hostiles de Jäan

Tout d’abord, il faut savoir que Dark Envoy nous permettra d’incarner au choix Malakai ou Kaela, respectivement frère et sœur. Nous avons notamment pu voir qu’il sera possible, avant de commencer la partie, de personnaliser nos protagonistes comme bon nous semble. L’occasion de choisir nos attributs, comme notre classe, entre adepte, guerrier ou encore ranger.

Autrement dit, les développeurs ont la volonté de laisser une certaine liberté aux joueurs de moduler leur personnage à leur propre image, au niveau de leurs compétences, comme de leur classe. Outre cet aspect personnalisable bien sympathique et profond, sachez que Dark Envoy sera aussi jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs. En somme, il sera possible de finir le jeu en solo ou avec d’autres joueurs en ligne.

Pour l’heure, nous n’avons pas encore vu si le résultat est réussi mais, qu’on se le dise, le jeu pourra être fait en solo comme en coop. Pour la narration, nous savons que nous suivrons le parcours de Makalai et Karla sur les terres de Jäan, où un conflit fait rage. Concrètement, nos héros vont devoir faire face à de nombreux dangers. Nous en saurons certainement plus sur l’histoire une fois que nous pourrons y jouer, autrement dit à sa sortie l’année prochaine.

Une approche assez classique dans le gameplay avec de petites subtilités

Un peu comme tous les titre orientés RPG, stratégie voire hack’n’slash, Dark Envoy vous donnera également la faculté de récupérer divers équipements et de les revendre dans un village. Cela permettra accessoirement d’acheter de nouveaux équipements et d’être plus puissant. Bien entendu, nos protagonistes auront un arbre de compétences, qui permettront d’acquérir des habiletés passives ou actives. Autrement dit, on retrouvera un système de jeu assez basique, bien qu’il n’en reste pas moins extrêmement modulable.

Dark Envoy, ce sera aussi des donjons à explorer. Et dans ce gameplay orienté hack’n’slash/action, vous pourrez également ralentir le temps via un mode tactique. Cette feature vous donnera la possibilité de planifier vos attaques et d’esquiver celles de vos adversaires. Ici, le placement de votre protagoniste et vos unités sera important, dans la mesure où le soft pourra s’avérer assez punitif. Ceci offre pour le coup un gameplay assez agréable mais exigeant, et à mi-chemin entre du Diablo, Iron Danger voire X-COM.

Le mélange est pour le moment assez plaisant. Notez que le titre devrait prendre entre 15 et 18 heures en rushant, ou bien 20/25h pour le 100%. Bien entendu, sachez que vous aurez des compétences à lancer sur les ennemis ainsi que sur les boss. Enfin, il est bon de savoir que la progression schématique consistera grosso modo à aller au village, vendre vos équipements, activer vos quêtes et aller dans les donjons. Nous attendons de voir la teneur du gameplay sur la longueur, en espérant que l’expérience soit suffisamment variée après plusieurs heures.

Dark Envoy, aussi plaisant soit-il dans son approche, a encore des choses à prouver d’ici sa sortie, prévue pour 2023 sur PC pour le moment. Des versions PS4 et Xbox One devraient suivre plus tard, mais les moutures PS5 et Xbox Series X|S n’ont pas été mentionnées, ce qui est étonnant.