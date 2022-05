Dark Envoy : Le RPG des créateurs de Tower of Time sera édité par Asmodee Digital

Annoncé pour la première fois au cours de l’été 2019, Dark Envoy, la nouvelle création d’Event Horizon (Tower of Time), visait initialement un lancement en 2021 mais on imagine que la crise sanitaire est venue perturber les plans des développeurs. Bonne nouvelle, le RPG de type « Guns N’ Sorcery » a refait surface hier, un peu plus d’an après la diffusion de son story trailer, pour officialiser son partenariat d’édition avec Asmodee Digital (Terraforming Mars, Gloomhaven…).

Sortie prévue en 2022

Dans un communiqué disponible sur le site officiel d’Event Horizon, le responsable des opérations de la société française, Nicolas Godement, a expliqué ceci : « Alors que nous élargissons notre périmètre éditorial vers de nouveaux genres et de nouveaux publics, Dark Envoy s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’offrir aux joueurs des expériences de jeu toujours plus variées et immersives. »

Quant à Krzysztof Monkiewicz, PDG du studio polonais, il a déclaré que la décision de s’associer à Asmodee Digital était dû au fait qu’il cherchait « un éditeur qui partage notre plus grand respect pour la communauté des joueurs et qui est prêt à expérimenter des mécanismes de jeu et à chercher des moyens de rafraîchir le genre RPG. »

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette production qui promet de mélanger « une histoire riche non-linéaire et du combat tactique en équipes avec un gameplay dynamique et fluide », elle nous invite à suivre, seul(e) ou en coopération en ligne jusqu’à deux joueurs/joueuses, l’histoire de Malakai et Kaela, des enfants de réfugiés de guerre qui vivent au jour le jour en quête d’anciennes reliques et d’endroits oubliés comme des aventuriers.

Au cours de leur périple, ces deux personnages vont devoir combattre pour survivre tout en faisant des choix qui auront des conséquences sur la guerre totale entre les humains et les Anciennes Races (Orcs, Elfes…) déchirant le monde science fantasy de Jäan.

Dark Envoy vise une sortie cette année, en 2022, sur PC via Steam et GOG, PlayStation 4 et Xbox One.