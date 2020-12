Cyberpunk 2077 : la version console serait « un jeu différent » après le patch Day One

Entre les fans qui conspuaient les journalistes ayant reproché à Cyberpunk 2077 d’avoir trop de bugs et ceux qui estiment que ces mêmes journalistes n’en n’ont pas assez pris en compte pour leur note, la levée des embargos autour du jeu a été une véritable cacophonie. Dans tout ce brouhaha, on aurait presque oublié que les versions tests ne tournaient que sur PC, faisant encore grandir l’inquiétude autour des versions consoles. Et si ce n’est jamais bon signe de ne pas avoir de nouvelles de ces versions deux jours avant le lancement, un responsable de CD Projekt Red se veut être rassurant.

Le patch qui change tout ?

It is a different game with console update, yes. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) December 7, 2020

Fabian Mario Döhla, qui s’occupe de la communication au sein du studio, a ainsi répondu à une question sur Twitter concernant la version console, qui aura droit à un patch Day One. Selon lui, avec le patch Day One, la version console sera un « jeu différent« .

Cela indique alors deux choses. La première et la moins rassurante, c’est que sans le patch, le jeu serait donc logiquement dans un état peu recommandable, si le patch change autant de choses. La seconde, c’est que ce patch promet d’être conséquent, en espérant que cela suffise à rendre ces versions optimales et stables, dans la mesure du possible. On attendra donc de voir le résultat dès le 10 décembre, date de sortie de ce Cyberpunk 2077.