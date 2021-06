Cyberpunk 2077 est presque de retour sur le PlayStation Store

Suites aux déconvenues du jeu sur PS4 (et même PS5), Sony avait pris la décision historique de retirer Cyberpunk 2077 de son PS Store, mettant alors CD Projekt Red dans une situation difficiles. Des mois après, le studio avait déclaré être en bon chemin pour rétablir le titre sur le store de Sony, et c’était visiblement vrai, puisque la page du jeu est de retour. Mais pas totalement.

Bientôt un retour complet ?

C’est IGN qui a repéré cela sur le store américain, en précisant tout de même les choses. Même s’il est possible de consulter la page du jeu, il n’est pas possible de l’acheter. Pour le moment, celles et ceux qui possèdent déjà le jeu peuvent télécharger le jeu, qui est disponible dans sa version 1.22, et c’est tout. Il est tout de même possible de suivre le jeu et de l’ajouter à votre wishlist, mais rien de plus.

Ni Sony ni CD Projekt Red n’ont communiqué officiellement sur le sujet, et il est encore difficile d’estimer ce que cela veut dire pour cette version PS4. Patience donc.