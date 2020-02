Cyber Hook : Un trailer centré les obstacles pour le jeu de parkour futuriste

Officialisé en août dernier et particulièrement discret depuis, Cyber Hook nous présente une nouvelle bande-annonce pour nous rappeler qu’il est toujours vivant et qu’il arrivera prochainement. Le jeu de plateforme 3D fera bientôt son entrée sur consoles et PC et met en avant ses nerveux mécaniques dans cette vidéo.

Jouable à la PAX

Ce trailer met en avant la nervosité du gameplay et les différents obstacles auxquels on devra faire face. On y retrouve des plateformes mobiles où il faudra bien anticiper nos mouvements et utiliser le grappin à bon escient mais également des ennemis qu’il faudra bien sûr éliminer.

Dans la foulée, le studio Blazing Stick nous annonce que le titre sera jouable à la PAX East, qui se déroulera à Boston du 27 février au 1er mars. On peut donc s’attendre à du gameplay et plus d’informations au cours de l’événement. Qui sait, peut-être aussi une date de sortie ? Pour l’instant, Cyber Hook est prévu sur PC et Switch début 2020.