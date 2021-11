Cybel présente son univers et part en quête de vengeance dans un trailer dynamique

Malgré un Kickstarter qui n’a pas réussi à remplir son objectif, le studio Indibutable ne mâche rien, et revient encore plus fort, à l’image de son héroïne. Le jeu Cybel était présent lors du dernier AG French Direct afin de nous présenter un peu plus son univers, suivi de quelques extraits de gameplay dans un trailer survolté.

En rouge et noir

Cybel se présente comme un top-down shooter (un jeu de tir en vue du dessus), qui prend place dans un univers de science-fiction ponctué de rouge et de noir, dans lequel notre héroïne devra gravir les étages d’une tour pour accomplir sa vengeance.

Durant sa quête, elle sera aidée par les pouvoirs de trois sorcières, qui promettent de changer le gameplay en fonction des faveurs choisies. En plus de miser sur sa rejouabilité, Cybel proposera aussi un tableau des scores afin de se mesurer aux autres joueurs et joueuses du monde entier.

Cybel sera disponible en 2023 sur PC. Vous pouvez d’ores est déjà essayer le titre avec une démo disponible sur Steam, et l’ajouter à votre liste de souhaits.