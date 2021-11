Cybel

Cybel est un jeu de tir en vue de dessus développé par Indibutable. Dans un univers de science-fiction occulte, on incarne une jeune fille prénommée Cybel obsédée par sa mission de vengeance : détruire une immense tour et tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Pour gravir les étages, elle bénéficie de pouvoirs mystiques obtenus via un pacte avec trois mystérieuses sorcières qui partagent son objectif mais sont-elles vraiment ses alliées ? Chaque sorcière a son propre domaine de compétence ce qui change les capacités qu'elle peut apporter ce qui change grandement le gameplay selon vos choix.