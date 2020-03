Curse of the Dead Gods sortira sur PlayStation 4 et Xbox One

Alors que le rogue-lite de Focus Home Interactive et Passtech Games, Curse of the Dead Gods, est maintenant disponible en Early Access sur Steam, on apprend qu’une version PlayStation 4 et Xbox One verra le jour en même temps que la sortie complète sur PC.

Le danger est partout

Curse of the Dead Gods, dont vous pouvez voir un peu de gameplay, va vous faire chercher des richesses incalculables comme la vie éternelle et les pouvoirs divins. Cela va vous amener à ce temple maudit, un labyrinthe apparemment infini entouré de fosses, de pièges mortels et de monstres. Votre cupidité vous mènera à la mort, mais ce n’est pas une fin en soi. Levez-vous pour combattre à nouveau.

Plongez encore plus profondément dans ce labyrinthe horrifique. Défiez les déités malignes et retors qui s’attardent dans cet endroit. Affrontez des hordes d’ennemis dans des passages sombres et caverneux remplis de pièges et de secrets en tout genre (statues cracheuses de feu, explosifs, pointes cachées, et pire encore).

Collectionnez les reliques mystiques et un arsenal d’armes pour vous rendre invincible. La corruption s’accumule en vous à chaque étape. Vous allez avoir le choix de l’encourager ou de l’ignorer, mais chaque malédiction puissante peut être à double tranchant.

Un rogue-lite basé sur les compétences en explorant un temple cruel et sombre fait de salles et de couloirs sans fin.

Des épées, des lances, des arcs, des canons, brandissez ces armes et bien d’autres.

Des malédictions uniques influencent chaque tentative.

Des dizaines d’ennemis, avec des champions puissants et des boss mortels à affronter.

Curse of the Dead Gods est actuellement disponible en Early Access sur Steam et sortira prochainement sur PlayStation 4 et Xbox One.