Après avoir conquis la rédaction d’Actugaming, Curse of the Dead Gods continue son petit bonhomme de chemin et propose sa première mise à jour majeure. Toujours en accès anticipé, le jeu de Passtech Games s’étoffe un peu plus avec notamment l’apparition de nouveaux modes. N’hésitez pas à découvrir ce titre grâce à notre aperçu !

La mise à jour 0.18.0 en détails

Après avoir apporté 5 petites mises à jour depuis la sortie de Curse of the Dead Gods en accès anticipé le 3 mars dernier, il s’agit là cette fois de la première mise à jour majeure, qui va permettre d’apporter encore plus de rejouabilité au titre. Vous allez pouvoir redécouvrir le Temple du Jaguar grâce aux 8 nouveaux modes de jeu Malédiction Eternelle :

Vieux cauchemar

L’archer maudit

Le Temple fou

Pluie de balles

L’explorateur sombre

Feu purificateur

Soif d’or et de sang

Le jeu de la mort

10 nouvelles Malédictions débarquent également grâce la mise à jour 0.18.0 ainsi que des nouvelles armes et reliques. Le patchnote complet de cette mise à jour est disponible sur la page Steam du jeu. Et il s’agit là de la première mise à jour majeure, qui sera loin d’être la dernière puisque dans les mois à venir, le Temple du Serpent risque bien de faire son apparition ! Vous allez devoir notamment faire face à des salles empoisonnées !

Pour rappel, Curse of the Dead Gods est disponible sur PC.