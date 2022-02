Crunchyroll est désormais disponible sur Nintendo Switch

Le service de vidéos à la demande spécialisé dans les animes, Crunchyroll, a beaucoup fait parler de lui l’année dernière en se faisant acquérir par Sony et son groupe Funanimation, pour la jolie somme de 1,175 milliard de dollars. Le catalogue de Crunchyroll est désormais de plus en plus incontournable pour les fans d’animes, et bonne nouvelle aujourd’hui, on apprend que l’application débarque sur Nintendo Switch.

Bojji sur Switch

La plus grande collection d'animes au monde est entre vos mains ! @Crunchyroll est arrivé sur Nintendo Switch. Téléchargez-le gratuitement : https://t.co/X6fdafl4qp pic.twitter.com/tf1JSs0D4W — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2022

Les services de streaming ont pris leur temps avant d’arriver sur Nintendo Switch, mais cela semble s’accélérer. L’application Twitch est arrivée en fin d’année 2021, et c’est maintenant à l’application Crunchyroll de faire son entrée sur la console de Nintendo.

Vous pouvez dès à présent la télécharger sur votre machine, et si vous n’êtes pas encore inscrit sur Crunchyroll, vous pouvez profiter de 14 jours d’essai premium gratuits pour avoir droit aux animes en HD, sans publicités. Rappelons que Crunchyroll dispose d’animes très populaires, comme One Piece, Demon Slayer, L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou encore (le meilleur pour la fin) Ranking of Kings.