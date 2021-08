Sony : Le rachat du service de streaming d’animes Crunchyroll est finalisé

On ne parle pas beaucoup des autres branches de Sony sur le site, comme Sony Pictures ou Sony Music, mais le rachat de Crunchyroll par l’entreprise japonaise mérite qu’on s’y intéresse un peu. Il y a quelques mois, on apprenait que Sony et Funimation mettait la main sur le service de streaming Crunchyroll, spécialisé dans la diffusion d’animes. Hier soir, le deal a officiellement été approuvé, et signifie le début de gros changement pour le service.

Vers une fusion des services de streaming en France ?

Vive les anime ! @Funimation (société mère de Wakanim) et @Crunchyroll sont désormais une seule et même société. Le rêve de réunir nos deux mondes est aujourd’hui devenu réalité. En savoir plus : https://t.co/5Me4e6HSYt — Wakanim (@Wakanim) August 9, 2021

Sony a donc confirmé l’acquisition de Crunchyroll, qui appartenait auparavant à AT&T, pour la coquette somme de 1,175 milliard de dollars. Maintenant que l’acquisition est confirmée, Sony est à la tête d’un service de streaming très puissant, même si la société affirme que pour le moment, rien ne va changer pour Crunchyroll.

Mais on imagine que ce monopole des services va forcément se transformer en un seul et même grand service de SVOD, notamment pour la France. Si Crunchyroll possède des parts d’ADN (Anime Digital Network), c’est surtout Wakanim qui est concerné par ce rachat. Funamation possède en effet Wakanim, et avec le rachat de Crunchyroll, on pense désormais que les catalogues des deux géants pourraient fusionner.

Là encore, Wakanim a déclaré que pour le moment, rien n’allait changer dans l’immédiat, mais il y a fort à parier que tous ces sites soient réunis sous une seule et même bannière, même si ADN est un cas un peu plus à part (car pas possédé totalement par Sony).

Les fans d’animés peuvent donc guetter les changements à venir à l’horizon.