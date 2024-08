Croc: Legend of the Gobbos revient d’outre-tombe avec un remaster prévu pour 2024 sur PC et consoles

Une annonce qui cache un autre comeback

Pour les plus jeunes d’entre vous, il faut rappeler que, en sortant en 1997, Croc: Legend of the Gobbos a tout de même eu le mérite d’oser s’immiscer entre le cultissime Super Mario 64 et des jeux comme Crash Bandicoot. Difficile en effet de ne pas vouloir grignoter une petite part du marché platformer 3D, ce qui, avec plusieurs millions vendus et plutôt un bon accueil, lui aura valu de connaître une seule suite deux ans plus tard.

On incarnait donc Croc le crocodile, en route pour sauver les Gobbos des griffes du Baron Dante, le tout à travers des environnements colorés et variés. Collectibles, dangers et power-ups, la recette bien connue de la plateforme accueillait alors il y a 27 ans, et d’abord sur PC, un nouveau petit héros.

Mais pourquoi un tel retour ? Et bien Argonaut Games, derrière Starglider (1 et 2) ou encore ni plus ni moins que Star Fox, et dont le dernier jeu remonte à 2004, resurgit en tant qu’éditeur. La société britannique compte donc bien ressortir ses créations sous différentes formes tout en planchant sur des titres inédits, autant sur les plateformes actuelles que rétro.

Croc: Legend of the Gobbos est donc le premier d’entre eux et proposera un lissage visuel en HD du jeu, même si l’on serait tenté de dire que quelques ajustements au niveau du gameplay ne seraient pas de refus non plus vu l’âge. Aussi, le Crocipedia, nouveauté de cette version, consistera en un musée accessible dans les menus du jeu où moult pièces du développement original seront consultables, comme des concept art, interviews de l’équipe, etc.

Gary Sheinwald, et Jez San, les CEO de la boîte, en profitent également pour nous dire que d’autres annonces au sujet d’Argonaut Games arriveront les prochains mois, en sachant que Croc: Legend of the Gobbos est attendu avant la fin de l’année sur PC et « consoles actuelles ».