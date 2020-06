Cris Tales débarquera en version physique sur consoles

Le RPG old-school ultra coloré Cris Tales débarquera sur PC et consoles le 17 novembre prochain. Et, petite surprise de la part de Just For Games, le titre sera également disponible en physique pour les version PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ! En attendant la sortie, n’hésitez pas à vous diriger vers notre aperçu qui semble prometteur.

Le J-RPG en boîte

Alors qu’une version démo est toujours disponible sur Steam, les annonces sur Cris Tales ne s’arrêtent pas. Après avoir dévoilé que le titre débarquerait également sur Xbox Series X et PlayStation 5, Just For Games s’est félicité de pouvoir distribuer le J-RPG en version physique dès le jour de la sortie officielle du jeu soit le 17 novembre 2020 en Europe.

Aucune indication officielle sur les prix n’est pour l’instant disponible mais la version physique est déjà annoncé chez certains revendeurs au prix de 39,99€. Pas sûr qu’il s’agisse du prix final, mais cela donne au moins une indication.

Pour rappel, Cris Tales sortira le 17 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La sortie sur Xbox Series X et PlayStation 5 se fera plus tardivement.