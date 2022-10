Une nouvelle console Xbox entièrement tournée vers le cloud teasée par Phil Spencer ?

Ce n’est plus vraiment un secret, Xbox s’intéresse de plus en plus au cloud gaming et pourrait bien être en train de développer du hardware qui serait spécifiquement lié à cet usage. On parle ici du projet Keystone, une sorte de clé qui pourrait être branchée sur des téléviseurs ou n’importe quel port HDMI pour jouer en cloud au catalogue du Xbox Game Pass, partout où vous le voulez, tant que vous avez accès à une bonne connexion. Et les fans de la marque pensent avoir déceler un nouvel indice à propos de Keystone grâce à une photo de la célèbre étagère de Phil Spencer.

L’étagère de Spencer encore au centre de l’attention

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

On pourrait croire que Phil Spencer a pris des leçons sur l’art de teaser en discutant avec son nouveau collègue Hideo Kojima, car il est vrai que l’étagère qu’il affiche régulièrement en arrière-plan est souvent bourrée d’indices sur des annonces Xbox à venir.

Dans un nouveau tweet, le boss de la filiale Xbox met en avant le 25ème anniversaire de Fallout, mais ce qui a attiré l’oeil, c’est un petit dispositif tout blanc placé tout en haut de l’étagère, à côté d’une manette Xbox.

Now what did we say about putting old prototypes on your shelf boss — Xbox (@Xbox) October 10, 2022

Cet appareil pourrait, selon les théories, être le fameux projet Keystone. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Phil Spencer nous fait le coup, et avec la réponse du compte officiel Xbox, il n’y a plus vraiment de doute : « Patron, qu’avons-nous dit à propos de mettre de vieux prototypes sur votre étagère ».

On ne sait pas quand ce projet pourrait être révélé au grand public, mais si c’est vraiment un prototype que l’on a entre les yeux, on peut se dire que l’annonce est proche.