La console Amico est repoussée au 15 avril 2021

Vous l’avez peut-être déjà oubliée mais, en plus de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, une troisième console devait sortir en fin d’année : l’Amico. Destinée à un public familial et héritière de l’Intellivision conçue par Mattel en 1979, celle-ci ne sortira pas le 10 octobre prochain comme prévu mais le 15 avril 2021.

Un retard dû à la pandémie

Annoncé par Tommy Tallarico, le président de l’entreprise américaine, lors d’un stream événement diffusé hier soir sur YouTube, ce report est dû à la crise sanitaire actuelle qui aurait « affecté chaque aspect du processus de production de la plateforme. » Notez que celle-ci sera distribuée par Koch Media et que les jeux disponibles dessus seront commercialisés pour un prix allant de 2,99$ à 7,99$.