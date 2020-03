L’Amico commence à dévoiler son catalogue de jeux en vidéo

Alors que les joueurs du monde entier guettent chaque information permettant d’en apprendre un peu plus sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, une entreprise américaine place ses pions, depuis 2018, afin de revenir sur le devant de la scène. Vous souvenez-vous de l’Intellivision, cette console produite par Mattel en 1979 ? Et bien son héritière, l’Amico, est attendue pour cette année et a dévoilé les 23 premiers jeux de son catalogue en vidéo.

Tenez-vous le pour dit, cette console familiale n’est pas du tout rétro puisque, parmi les titres présentés, environ la moitié sont inédits et les autres ont été repensés et modernisés. La machine devrait même accueillir des exclusivités. Notez que les licences vendues sur la plateforme, sans DLC ni microtransactions, seront au maximum déconseillées au moins de 10 ans et auront un tarif compris entre 2,99$ et 9,99$.

Des précommandes à succès

Après avoir réussi à écouler en seulement cinq heures les 2600 exemplaires de sa Founders Edition (299$) lors d’un événement spécial organisé en janvier dernier, les précommandes des éditions limitées VIP ouvriront le 31 mars à 18h en France. Pour obtenir son ticket d’entrée, il faut s’inscrire sur le site d’Intellivision et attendre de recevoir un mail. Ceux et celles qui obtiendront un accès auront le choix entre trois versions : Noir Graphite (249$), Blanc Glacier (249$) et Bois Vintage (279$).

Chaque console contiendra deux manettes sans fil Bluetooth à écran tactile, cinq jeux, une carte cadeau RFID Amico d’une valeur de 25$, un code de réduction de 25% pour la boutique en ligne, trois albums audio numériques et « une carte lenticulaire Running Man à échanger et signée par Tommy Tallarico », le PDG de la société américaine. Une caution remboursable de 100$ est également incluse lors de l’achat.

L’Amico, la nouvelle console de jeux d’Intellivision, sortira officiellement en Amérique du Nord et en Europe le 10 octobre 2020. Au lancement, le pack qui comprendra le duo de manettes et cinq titres intégrés devrait être tarifé à environ 200$.