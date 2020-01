Aperçu Conan Chop Chop : L’est bon l’est bon le conan

A l’origine conçu comme une simple vidéo de premier avril par son éditeur, Conan Chop Chop est devenu au final une vraie production. Après une annonce officielle à l’E3 dernier, et un décalage de sortie de six mois, nous avons mis la main sur le jeu. L’occasion de vous donner quelques impressions concernant le jeu. A l’occasion de cet aperçu, nous avons joué au jeu pendant quelques 4 heures de jeu, en grande partie à deux, avec quelques runs seul également.

Une redécouverte de l’univers de Conan

Conan Chop Chop est un beat them all / rogue lite jouable de 1 à 4 joueurs. Ce qui marque tout d’abord c’est la patte graphique entre mignon et humoristique, jouant à 100 % la case pastiche de l’univers, tout en le respectant de A à Z. On retrouve quelque chose de proche d’un Castle Crashers pour le coup.

Nous démarrons notre partie en choisissant parmi 4 héros : Conan, Valeria, Belit et Pallantides. Chacun démarrent avec un équipement basique : arme, bouclier, armure. Arrivé dans le hub central, un village où les boutiques sont légions, ce sera à vous de débuter l’exploration, l’extermination de monstres, jusqu’à vous rendre dans la forêt sombre, afin de trouver le premier donjon.

Du rogue-lite canapé ? On en veut encore !

Dès lors, nous retrouvons une routine de jeu assez familière mais plaisante : on se déplace, on tape des monstres, on se protège, on tape de nouveau des monstres. La différence étant que dans Conan Chop Chop, vous aurez la possibilité d’acheter, grâce aux nombreuses pièces obtenues sur la dépouille des ennemis, de nombreuses armes et pouvoirs. On se retrouve donc dans une course à l’armement, où on va tenter de voir qui deviendra le plus puissant et ainsi de suite.

Vous aurez également l’occasion, avant de pénétrer dans un donjon, de retourner au village après avoir débloqué le voyage rapide entre chaque zone. Inutile de vous dire qu’il sera primordial de vous revigorer, prendre quelques bières dans votre sac avant de tenter le-dit donjon.

On retrouve donc dans Conan Chop Chop un feeling assez proche d’un Diablo-like auquel on ajoute une dimension Rogue-lite à l’ensemble. Une formule qui s’avère d’autant plus efficace dès lors que nous sommes plus qu’un sur la session de jeu. Car oui, Conan Chop Chop se veut comme un jeu canapé, et il semble exceller ainsi ! Nous avons eu l’occasion de jouer à deux sur le principal de notre session de jeu, et entre la joie et dézinguer entre potes, et de voler l’or lorsqu’un des soldats de l’équipée tombe au combat, on ne voit pas le temps passer !

Au rayon des choses à corriger, nous avons notifié quelques problèmes d’hitbox, mais surtout d’affichage. En effet, se retrouver avec les personnages partageant le même compteur d’objet alors qu’un seul les utilise semble pour le coup peu utile. De plus, certaines infos manquent pour plus de lisibilité pour son personnage. Si le comparatif avec les équipements fonctionne, on aimerait un système similaire pour les badges que l’on récupère.