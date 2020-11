Comment changer de thème sur PS5

Après avoir reçu votre PS5 et en installant tout comme il faut, vous vous êtes peut-être demandé comment modifier le thème de la console comme pour la PlayStation 4. Nous avons une mauvaise nouvelle.

Modifier son thème sur PS5 ?

Alors que la nouvelle console de Sony permet par exemple de voir le nombre d’heures passées sur tous vos jeux, il n’est malheureusement pas encore possible de modifier son thème sur PS5. Impossible de personnaliser son interface en cherchant dans les paramètres, il faudra se contenter du thème par défaut pour le moment. L’option arrivera sans doute plus tard via une mise à jour. On ne sait même pas si l’on pourra récupérer des thèmes PS4 qui seront adaptés sur PS5.

Toutefois, on imagine mal Sony se passer de cette fonctionnalité qui existe depuis la PS3 et qui a rencontré un franc succès. En effet, il n’est pas rare que la compagnie en offre lors de la sortie d’une exclusivité sans oublier que des éditions collectors de jeux proposent souvent ce genre de bonus. En outre, il serait doublement étonnant que Sony y renonce tant la PS5 est un appel à la customisation avec ses plaques interchangeables.

En attendant, vous pouvez toujours mettre quelques jeux en avant dans votre accueil histoire d’avoir un semblant de personnalisation. Nous mettrons à jour cette article si l’option est intégrée. Pour plus d’informations sur la PS5 et ses fonctionnalités, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur la machine.