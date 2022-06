Code: To Jin Yong : Un nouveau jeu d’action en open-world annoncé avec l’Unreal Engine 5

Les jeux utilisant l’Unreal Engine 5 se multiplient, et les studios chinois annoncent de plus en plus de projets liés au moteur d’Epic Games. On en a déjà eu de beaux exemples avec le très attendu Black Myth Wukong, et on découvre aujourd’hui Code: To Jin Yong, un tout nouveau titre développé par Lightspeed Studios, qui appartient à Tencent Games, nous montrant un premier trailer de gameplay.

Une belle promesse, mais une présentation qui toussote

Code: To Jin Yong est une adaptation de la série de romans de Jin Yong, un célèbre auteur chinois dont les oeuvres ont marqué les années 50 et 60, et qui sont très populaires en Chine. On y retrouvera plusieurs héros issus de ces romans dans Code: To Jin Yong, qui se présente comme un jeu d’action en monde ouvert utilisant l’Unreal Engine 5.

Avec cette première vidéo, on peut voir que le résultat est plutôt agréable à l’oeil, mais le framerate est évidemment très loin d’être au niveau. Il faut préciser qu’il s’agit là d’une première démo de présentation, comme une note d’intention, qui ne reflète pas la qualité du jeu final. En dehors de ces soucis, la promesse semble être assez séduisante, et il nous tarde d’en voir plus.

Aucune plateforme ni aucune date n’ont été annoncées pour Code: To Jin Yong pour le moment.