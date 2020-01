Code shifter : un nouveau projet de Arc System Works

Petite surprise de début d’année, ce projet nous met dans la peau d’une employée qui trouve une solution originale pour corriger les bugs de son jeu.

Un jeu pour les fans du studio ou pour les programmeurs frustrés

Stella, une employée de bureau dans un studio nommé Awesome Rainbow Corp, va se retrouver confrontée au problème suivant : régler un nombre conséquent de bugs en peu de temps, afin de pouvoir livrer une version finie du jeu sur lequel elle travaille.

Pour ce faire, la protagoniste va développer un debugger, baptisé Code Shifter, qui lui permettra de créer son avatar pour distribuer quelques baffes aux erreurs décidément obstinées à lui causer du souci. Si seulement…

Et c’est à cette occasion que le jeu commence, du type action/plateforme avec une direction artistique tout en pixel art, Code Shifter permettra de croiser et de contrôler les personnages iconiques du studio pendant le périple de notre jeune programmeuse. De Guilty Gear à Blazblue en passant par River City et d’autres, autant de clins d’œil qui feront plaisir aux fans du studio japonais.

Avec une équipe aussi complète il aurait été cependant dommage et inhabituel pour le studio de ne pas mettre en place un mode baston. Et c’est ce que nous délivre Arc System Works en nous proposant « Colorful Fighters », un système de jeu qui permettra à 4 joueurs de se mettre sur la figure toujours aux contrôles des figures emblématiques du studio.

Avec une première sortie au Japon fixée pour le 30 janvier et une version anglaise disponible dans le même temps, il faudra cependant être un tout petit peu plus patient pour une arrivée dans nos contrées. Possédant une couverture assez large, le jeu est prévue sur Steam, Nintendo Switch, Xbox One et PS4. On vous rajoute le lien de la page descriptive du titre.