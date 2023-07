Clockwork Revolution : Oubliez BioShock Infinite, le titre a en réalité été influencé par deux autres jeux

Conscient des parallèles qui sont dressés entre le jeu du studio inXile et celui d’Irrational Games, Chad Moore a pris la parole sur Twitter pour révéler quels sont les deux qui ont en réalité été des piliers pour créer Clockwork Revolution.

Il s’agit de deux titres moins connus par le grand public, mais apprécié par une petite communauté fan de RPG, à savoir Arcanum: Of Steamworks et Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Deux titres sur lesquels Moore a travaillé dans le passé, ce qui n’est donc pas un hasard.

Il nous promet que, comme pour ces deux jeux, Clockwork Revolution aura droit à un univers très travaillé avec une forte emphase sur la narration, ainsi que beaucoup de choix dans les dialogues. Donc si le jeu ressemble à BioShock Infinite en apparence, il promet d’avoir un ADN RPG très présent. On attend maintenant de le constater par nous-mêmes.

With deep world building, compelling narrative, crunchy RPG systems, engaging gameplay, and massive reactivity, I’ve always described @ClockworkGame as the love child of #arcanum and @VBloodlines. pic.twitter.com/qp51n2a24L

— Chad Moore (@Pappylicious) July 8, 2023