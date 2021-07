Nacon Connect : l’édition 2021 revient avec plusieurs titres déjà connus

Si vous aviez manqué l’annonce concernant la Nacon Connect 2021, sachez que celle-ci se déroulera ce soir à 19h. Au programme, plusieurs jeux qui reviendront sur le devant de la scène en plus de quelques petites surprises, avec 3 annonces exclusives.

Nacon Connect 2021

Ne manquez pas la #NaconConnect ! J-1 avant de lever le voile sur 13 annonces entre nos jeux et nos accessoires. Si cela ne suffisait pas, nous avons également 3 ANNONCES EXCLUSIVES rien que pour vos yeux. Qu'attendez-vous le plus ? pic.twitter.com/QHLKS5alRH — Nacon France (@NaconFR) July 5, 2021

Pour suivre la conférence (dont la durée est inconnue), il vous suffit de vous rendre sur la chaine Twitch, Facebook ou encore Youtube de Nacon. On en saura probablement plus au sujet de Test Drive Unlimited: Solar Crown ou encore Steelrising qui avaient été présentés au même moment l’année dernière.

N’oublions pas que l’éditeur possède encore plusieurs cordes à son arc avec The Lord of the Rings: Gollum ainsi que Vampire: La Mascarade – Swansong dont les infos ont été maigres jusqu’à maintenant.

Il sera également question de nouveau matériel au niveau des annonces. Nous avions déjà testé la manette Pro Compact Xbox et PC ou encore la Nacon Revolution Unlimited destiné à la marque PlayStation.