Civilization 7 profite de la Gamescom pour annoncer sa date de sortie et donner quelques détails supplémentaires

Civilization VII, c’est pour février 2025

Annoncé à l’Opening Night Live du Summer Game Fest, le retour de la mythique franchise de 4X a réjouit les fans qui ont déjà passé de nombreuses années sur Civilization VI. Vous faites peut-être partie de ceux-là, et avez peut-être même largement profité des différents DLC. En 2025, il sera donc possible de recommencer à construire un empire et à chercher la victoire en exploitant les différentes mécaniques proposées par Civilization VII.

On sait désormais qu’on pourra choisir un leader indépendamment de la civilisation, que le titre construit sa progression à travers trois actes et qu’un système dénommé Legacy Path sera de la partie. Il s’agira d’objectif secondaires à remplir durant une ère, qui permettent de débloquer plus d’options à l’âge suivant. Les joueurs d’Humankind lèveront immanquablement un sourcil, le système s’inspirant très clairement du titre.

Sans trahir son histoire, Civilization VII devrait introduire plus d’option d’accessibilité, qu’on sera libre d’utiliser ou non. On a même eu droit à un long focus sur le gameplay durant cette Gamescom, qu’on vout laisse découvrir ci-dessous dans son intégralité si vous êtes curieux. En attendant, Firaxis nous a donné rendez-vous : ça sera pour le 11 février 2025 PC, PS5, Xbox Series, Mac, Linux et Nintendo Switch. Autre information et non des moindres : Gwendoline Christie sera la narratrice de ce nouvel épisode. Si vous ne la connaissez pas, sachez qu’elle incarnait Phasma dans Star Wars, Brienne dans Game of Thrones, Lyme dans Hunger Games ou encore la directrice du pensionnat dans la série Mercredi.

Civilization VII présente ses différentes éditions

Les joueurs le savent, la sortie d’un opus de Civilization ne fait que marquer le début de l’aventure. Le titre évolue beaucoup au gré des mises à jour, mais également par la sortie de nombreux DLC. Ces derniers comprennent de nouvelles civilisations, de nouveaux dirigeants, des merveilles inédites à construire ou encore de options de personnalisation. Forcément, cela se traduit actuellement par la possibilité de précommander différentes éditions.

Sid Meier’s Civilization VII Standard Edition (69,99 euros)

Le jeu de base

Pour les précommandes : le Pack Tecumseh et Shawnee

Sid Meier’s Civilization VII Deluxe Edition (99,99 euros)

Le jeu de base

Pour les précommandes : le Pack Tecumseh et Shawnee

Accès anticipé de 5 jours – Titre jouable à partir du 6 février 2025

Le DLC Crossroads of the World avec du contenu post lancement : Deux dirigeants Quatre civilisations Bonus cosmétique spécial Quatre nouvelles merveilles

Pack Deluxe, avec : Deux personnages Quatre options de personnalisation du profil Un skin d’éclaireur alternatif



Sid Meier’s Civilization VII Founders Edition (129,99 euros)