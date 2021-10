La chanteuse AVA prépare un chanson pour un gros remake d’un jeu PlayStation qui sera annoncé en décembre

Les Game Awards sont actuellement en pleine préparation du côté de Geoff Keighley et de ses équipes, et forcément, quelques indiscrétions commencent à arriver. Alors que certains indiquent que Hogwarts Legacy pourrait être présent dans le show, c’est aujourd’hui le remake d’un jeu PlayStation qui fait les gros titres, avec une petite boulette de la part de la chanteuse AVA.

De quel jeu parle t-on ?

Interviewée par la radio irlandaise The Lunchbox, Eabha McMahon, aussi connue sous le nom de AVA, a déclaré qu’elle préparait une chanson pour un remake PlayStation, qui serait annoncé en décembre.

Durant l’interview, la chanteuse déclare alors que cette chanson sera écrite en partie avec un dialecte irlandais, et qu’elle était bien préparée pour un « gros » jeu selon elle. Elle précise alors qu’elle travaille avec Michael McGlynn, directeur de ANÚNA, un ensemble musical basé en Ireland qu’elle a aussi rejoint il y a quelques années.

Là où cela devient intéressant, c’est que Gematsu précise de son côté que ce groupe a précédemment travaillé avec Yasunori Mitsuda sur Xenoblade Chronicles 2, tandis que McGlynn et Mitsuda ont joué ensemble pour les 20 ans de… Xenogears.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’un remake de Xenogears est en route, mais étant donné que les deux musiciens ont une histoire commune, certains pensent que le remake en question pourrait être l’un des jeux PlayStation auquel Mitsuda a participé. D’autres pensent forcément à Chrono Cross, tandis que certains avancent que Mitsuda pourrait ne pas être dans la boucle, et que cette chanson rappellerait un titre irlandais présent dans Metal Gear Solid (The Best Is Yet To Come). Pourtant, plusieurs sources mentionnaient que le remake en préparation du côté de la série MGS serait plutôt pour le 3ème épisode.

Il faudra encore attendre le mois de décembre pour en avoir le coeur net, mais une chose est sûre, un remake d’un grand jeu PlayStation sera bientôt dévoilé.