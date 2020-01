CES 2020 : Sony va y tenir une conférence, potentiellement avec la PS5 ?

Sony tiendra prochainement une conférence au CES 2020 (Consumer Electronics Show) à Las Vegas et plus précisément dans la nuit du 6 au 7 janvier à 2h du matin. L’occasion peut-être d’en découvrir plus sur la console prochaine génération du constructeur japonais.

Le CES 2020, un salon professionnel avant tout

L’événement est attendu par une grosse partie de la communauté gaming avec cette promesse que Sony dévoilera une vision unique du futur, en combinant créativité et technologie comme jamais auparavant, pour libérer de nouvelles sensations et émotions. Cependant, il faut rappeler que le show de Las Vegas est avant tout un salon dédié aux professionnels et que l’entreprise japonaise possède tout un éventail de technologies au sein de sa structure.

Il est donc peu probable que la PlayStation 5 fasse son apparition à cette conférence. En effet elle éclipserai probablement le reste des nouveautés de Sony, ce qui n’est probablement pas leur but. Malgré tout, pourquoi ne pas se laisser rêver à au moins découvrir la DualShock 5 officiellement, dont certains croquis avaient fuité il n’y a pas si longtemps, à défaut du design final de la console.

Il est plus probable que la PlayStation 5 soit dévoilée lors d’un State of Play organisé par Sony ou lors de l’E3 2020 si jamais une conférence est tenue lors de l’événement.