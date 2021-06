CD Projekt Red : Des revenus en baisse suite au support de Cyberpunk 2077

La saison des bilans financiers continue, et celui de CD Projekt Red était attendu au tournant, afin de juger du premier trimestre complet de Cyberpunk 2077. Le studio a partagé quelques chiffres, qui disent beaucoup de choses sur la situation actuelle de CD Projekt Red et sur l’impact de la sortie du jeu.

Des données à moitié données

On peut donc voir via Reuters que les bénéfices nets du studio ont baissé de 64,7% si l’on compare à la même période de l’année en 2020, alors qu’aucun jeu n’était sorti à l’époque. Ce résultat est bien entendu inférieur aux prévisions, mais le studio explique que cette baisse de revenus est avant tout liée au support technique du jeu, étant donné que CD Projekt Red a beaucoup investi dans les patchs et hotfix qui sont sortis depuis.

Malheureusement, le studio ne partage aucun nouveau chiffre de vente pour Cyberpunk 2077, et ce silence semble en dire long. Rappelons que le titre n’est toujours pas revenu sur le PlayStation Store, et ce 6 mois après sa disparition. L’ancien rédacteur en chef de Kotaku explique alors sur Twitter que CD Projekt Red travaille toujours à cela, et que le processus est à mi-chemin. Reste à voir si cela va s’accélérer ou non dans les prochaines semaines.

CP2077's current roadmap and.. its crash rate from patch to patchhttps://t.co/WHgy4J7Rlm pic.twitter.com/3HSnLa0gBj — Nibel (@Nibellion) May 31, 2021

Le studio se voulait pourtant rassurant en diffusant des données sur la résolution des bugs du jeu, mais l’étrange courbe que vous pouvez voir ci-dessus (dont l’existence même est surprenante quand on y pense) n’est pas des plus parlante. Certes, on peut voir que les crashs diminuent, mais étant donné l’absence d’unités de mesure sur cette courbe, difficile de savoir dans quelle mesure, ce qui ne rend pas ce graphique très utile.

Un bel écran de fumée donc, mais le studio tenait à préciser que l’année 2021 allait être riche en patchs avec une update de la roadmap, qui précise bien que la version next-gen du jeu arrive dans la deuxième partie de 2021, accompagnée par de petits DLC, et non les extensions.

Et en parlant d’avenir, CD Projekt Red a réaffirmé sa volonté de développer des jeux en parallèle, et cela pourrait commencer dès 2022. Le studio se dit aussi intéressé par de potentielles acquisitions.

Bref, il faudra encore attendre quelques trimestres pour que CD Projekt Red retrouve la forme, tout comme Cyberpunk 2077. Rappelons également que le jeu vient tout juste de changer de réalisateur.