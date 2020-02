Castlevania saison 3, c’est pour bientôt sur Netflix

On parle beaucoup de séries Netflix ces derniers temps. En pour cause, il faut croire que le jeu vidéo est un parfait moyen de vendre du contenu pour la plateforme de streaming. Ainsi, nous avions récemment droit à une adaptation de The Witcher, et une série Resident Evil serait en préparation. Qu’en est-il d’un succès dont la troisième saison est attendue, j’ai nommé Castlevania ?

Sortie en mars pour la saison 3

Contrairement à d’autres contenus Netflix, Castlevania n’est pas loin d’avoir fait l’unanimité. Il faut dire qu’en dépit de sa faible durée, la série jouit d’un design léché, et fait appel à de sympathiques souvenirs de gamers. Autant de raisons, avec peut-être son aspect sanglant, qui en font un véritable succès, dont beaucoup réclament désormais une nouvelle saison. Et celle-ci arrive très bientôt.

On en sait peu sur cette troisième saison, qui est confirmée depuis un moment déjà. Cependant, Netflix vient de partager une affiche sur laquelle on aperçoit quelques têtes connues, et d’autres non. Quant à l’attendue date de parution, elle est fixée au 5 mars prochain. On ne sait toutefois pas combien d’épisodes sont au programme !