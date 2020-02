La série Resident Evil de Netflix pourrait démarrer sa production dès juin

Avec le succès de la série The Witcher, il n’est pas étonnant de voir Netflix s’intéresser à d’autres licences fortes du jeu vidéo pour les adapter à leur tour. La série Resident Evil avait déjà fait parler d’elle il y a quelques mois, et il semblerait que les choses s’accélèrent un peu si l’on en croit les dernières rumeurs.

Plusieurs détails sur la production

Selon le site Redanian Intelligence, qui est surtout spécialisé sur la série The Witcher, la série Netflix Resident Evil devrait rentrer en production au mois de juin pour se conclure au mois d’octobre, et s’étalera 8 épisodes. Chacun d’entre eux devrait d’ailleurs durer une heure. Le tournage devrait majoritairement se passer en Afrique du Sud, et la sortie de la série devrait tourner autour de la première moitié de l’année prochaine.

Même si Redanian Intelligence s’est avéré être une source relativement fiable pour The Witcher, on recommandera tout de même de prendre des pincettes avec ces nouvelles informations. On ne connaît même pas encore le nom du showrunner, ce qui pousse à être prudent sur ce genre de déclarations.

Il s’agit avant tout de rumeurs, et rien n’a encore été confirmé par Netflix, mais une chose est sûre, une série Resident Evil est bien en route.