La carte microSD 128 Go Alpha Omega Players pour Switch à moins de 20€ avant même le Black Friday

Où acheter une carte microSD 128 Go au meilleur prix durant le Black Friday ?

La Nintendo Switch n’a plus à prouver son côté pratique en permettant d’emmener des jeux partout, mais son stockage reste limité. 64 Go sur Switch OLED et, pire, 32 Go sur Switch classique ou lite, accumuler les jeux à gros gabarit comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou Xenoblade Chronicles 3 peut vite vous contraindre à faire de la place.

Heureusement, les cartes microSD ont depuis le départ proposé une alternative incontournable. Parmi elles, la carte microSD Alpha Omega Players d’une capacité de 128 Go affiche dès aujourd’hui un tarif très intéressant du côté de la Fnac.

Affichée au tarif initial de 49,99€, la carte microSD Alpha Omega Players de 128 Go descend donc à 19,99€, soit plus que moitié moins cher. 128 Go, c’est une capacité de stockage tout à fait confortable pour ne pas avoir à surveiller à chaque jeu installé la place disponible, et ce modèle se positionne actuellement parmi les choix préférentiels aux côtés des cartes officielles.