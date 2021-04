Capcom suspend temporairement la bêta de Resident Evil Re:Verse suite à des problèmes techniques

Faux départ pour Resident Evil Re:Verse. Alors que la bêta du jeu multijoueur devait se tenir du 8 au 11 avril, Capcom a décidé de suspendre temporairement cet essai suite à des soucis techniquement, et ce quelques heures après son lancement, comme l’éditeur l’explique dans un tweet.

【Regarding the RE:Verse OBT】 As we are still seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem. We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused.

