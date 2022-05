Call of Duty: Warzone 2 aurait des similarités avec le mode Blackout

Activision a officiellement déclaré travailler sur une nouvelle version de Call of Duty Warzone, son Batte Royale free-to-play très populaire. L’éditeur nous a d’ailleurs promis que ce nouveau Warzone serait révélé cette année, probablement pour accompagner la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2. Et c’est à peu près tout ce qu’Activision est prêt à dire sur le sujet pour le moment, mais de nombreux insiders commencent déjà à révéler quelques informations.

De nombreux détails nous proviennent aujourd’hui d’une vidéo postée par NerosCinema, qui dit avoir des informations sur ce Warzone 2 (ou quel que soit son nom) grâce à une source ayant joué à ce nouvel épisode.

Selon les détails partagés, ce Warzone 2 aurait alors beaucoup de points communs avec le mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4, plus qu’avec le Warzone original. Ce qui veut dire que la carte combinerait plusieurs maps d’anciens épisodes pour n’en former qu’une. On aurait aussi droit à un inventaire plus limité, tandis que les classes d’armes devraient maintenant être récupérées dans des bastions (et seraient donc plus difficiles d’accès).

I'm not going to beat around the bush, but a lot of this is true.

I'm assuming there are some discrepancies because the source can't remember exact details… But yeah, leak overload inbound, it seems.https://t.co/MaVyUEWBch

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 17, 2022