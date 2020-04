Call of Duty Modern Warfare : Récapitulatif de la saison 3 qui démarre aujourd’hui

Avec un démarrage prévu pour aujourd’hui, le 8 avril, la saison 3 de Call of Duty : Modern Warfare promet son lot de nouveautés que ce soit pour les possesseurs du titre d’Infinity Ward, ou tout simplement pour les adeptes du mode de jeu Call of Duty Warzone. Vous trouverez ici les différents ajouts dont devrait bénéficier le jeu lors de cette nouvelle saison.

Un Battle Pass qui se renouvelle

Tout d’abord, le Battle Pass donnera accès à du nouveau contenu comme un nouvel opérateur : Alex, un personnage récurrent dans la campagne du jeu Call of Duty : Modern Warfare. De plus, ce n’est pas le seul opérateur qui devrait rejoindre le combat puisqu’Infinity Ward affirme qu’il y en aura d’autres qui viendront se mêler à la bataille en cours de saison.

Parmi ces autres opérateurs, deux nouveaux personnages sont déjà énoncés : Ronin et Iskra. Ces opérateurs seront accessibles sur Warzone et sur le multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare. Enfin, deux nouvelles armes devraient également voir le jeu, puisqu’il sera possible de débloquer, via la Battle Pass le Renetti, un pistolet semi-automatique capable de tirer des rafales de trois balles, et le SKS, une carabine semi-automatique.

Plus de cartes et plus de choix

Une des grandes forces de cette saison 3 est l’ajout gratuit de cartes pour le mode multijoueur du jeu. On dénote alors trois nouvelles cartes qui prendront place dans des affrontements en 6 contre 6 : Talsik Backlot, Hovec Sawmill, Aniyah Incursion. Chacune d’entre elles possède ses propres spécificités comme Talsik Backlot qui est un remaster de la carte appréciée des joueurs de Call of Duty 4 : Modern Warfare.

De plus, deux nouvelles cartes feront également leur entrée en cours de saison, il s’agira de Hardhat et Aisle 9. Enfin, deux nouveaux modes de jeu additionnels viendront enrichir le multijoueur avec l’arrivée prochaine des modes « Gun Game Reloaded » et « Reinfected Ground War« .

Bien entendu, Warzone ne sera pas délaissé puisque le mode de jeu devrait également recevoir son lot de nouveautés. Tout d’abord, de nouveaux choix d’armes sur les loots de la map Verdansk devraient être donnés au joueur en cours de saison. Ensuite chaque arme devrait dorénavant posséder une variante avec silencieux qu’il sera également possible de trouver sur la carte.

Il est aussi important de noter qu’il sera maintenant possible de jouer en escouade de 4 joueurs sur les modes de jeu Battle Royale et Pillage de Warzone. Plusieurs modes de jeu additionnels devraient arriver en cours de saison comme le « Scopes and Scatter Guns » qui obligera les joueurs à jouer seulement au sniper et au fusil à pompe. Enfin, les véhicules pourront également revêtir différents skins lorsqu’un joueur en prendra le contrôle.

Vous pouvez retrouver ces nouveautés sur le blog officiel d’Activision.