Call of Duty Modern Warfare 2 : Bêta, campagne, multijoueur , Warzone 2… Tout savoir en vidéo

La licence Call of Duty pourrait bientôt être bouleversée, puisque selon les dernières rumeurs, Activision ne sortirait pas d’épisode majeur l’année prochaine. Une pause bien méritée pour la saga, mais avant de se reposer, elle nous offrira Call of Duty Modern Warfare 2, un opus très attendu qui fait suite au Modern Warfare de 2019.

Le solo du titre a déjà été largement présenté, mais pour le reste, c’est peu flou. On regroupe ici en vidéo tout ce que l’on sait sur cet épisode, en attendant Call of Duty Next, un événement spécial qui aura lieu en septembre. Ce dernier devrait nous donner des informations sur le multijoueur, en plus de nous parler de Warzone 2.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.