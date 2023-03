Call of Duty : Microsoft conteste l’avis de la CMA sur la migration potentielle des joueurs PlayStation vers Xbox

Le nerf de la guerre entre Microsoft et Sony dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard, c’est bien Call of Duty. Et les régulateurs des différents pays en ont bien conscience puisqu’en dehors du marché du cloud gaming, c’est l’avenir de la licence qui est crucial dans cette histoire d’acquisition. Microsoft a beau avoir promis de ne pas rendre la série exclusive aux consoles Xbox, en signant notamment des contrats avec Nvidia et Nintendo, Sony s’oppose toujours au rachat et la CMA (l’organisme du Royaume-Uni) semble aussi être méfiant à l’idée que le constructeur américain ait les pleins pouvoirs sur la licence. Ce régulateur a même effectué un sondage auprès des consommateurs britanniques pour savoir s’ils étaient susceptibles de passer chez Xbox au lieu de PlayStation si le rachat était validé, mais Microsoft a contesté les résultats obtenus.

Deux sondages qui montrent des résultats différents

Axios a pu discuter avec Microsoft à propos du sondage effectué par la CMA, dont le résultat montrait que 15% des sondés qui jouent régulièrement à Call of Duty passeraient de la PlayStation à la Xbox en cas de rachat. Selon l’organisme britannique, cela représenterait une perte non-négligeable pour PlayStation, ce qui ne joue pas en la faveur de Microsoft concernant l’approbation du régulateur.

Pour contrer cet argument, Microsoft a demandé son propre sondage réalisé par l’organisme YouGov, et les résultats sont sensiblement différents. Seuls 3% des sondés feraient la passation entre les constructeurs selon ce sondage si Call of Duty était retiré des consoles PlayStation. Pour Microsoft, ce pourcentage est trop faible pour que Sony soit vraiment impacté par cette perte, qui n’arriverait de toute façon pas étant donné que le constructeur veut conserver Call of Duty sur PlayStation.

Cependant, Axios a étudié les deux sondages, qui sont en réalité quelque peu différents. Dans celui réalisé par la CMA, c’est en vérité 24% des habitués de la licence qui laisseraient tomber les consoles PlayStation : 15% iraient sur Xbox et 9% iraient sur PC. Le PC n’est pas une donnée qui est prise en compte dans le sondage commandé par Microsoft. Certes, les résultats diffèrent tout de même, mais en l’absence de pourcentage lié au passage du PlayStation au PC, Microsoft ne peut pas pleinement contrer les conclusions de la CMA.

Cela dit, ça n’empêchera pas Microsoft d’appuyer sur ces résultats afin de convaincre à tout prix le régulateur du Royaume-Uni, étant donné que ce dernier pourrait être celui qui fait tout basculer. L’Europe et la Chine semblent être favorables au rachat, tandis que les Etats-Unis s’y sont déjà opposés. La décision de la CMA est donc cruciale en plus d’être la plus incertaine.