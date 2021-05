Call of Duty : Activision confirme que Sledgehammer réalise l’épisode de 2021, bâti pour la next-gen

Ce n’est une surprise pour personne, un épisode de Call of Duty est bien prévu pour cette fin d’année, malgré des rumeurs qui évoquaient un report. Dans le dernier bilan financer d’Activision, on peut même apprendre quelques détails sur ce nouvel opus, qui sera donc bien développé par Sledgehammer (Call of Duty WWII, Call of Duty Advanced Warfare).

Optimisé pour la nouvelle génération

Le président Daniel Alegre se dit même très enthousiasmé par cet épisode, comme le rapporte VGC, et confirme par la même occasion que le jeu se dirige bien vers une sortie pour cet automne, comme c’est toujours le cas avec les épisodes « premium » de la série. Il déclare également que :

« Cela a été bâti pour l’expérience nouvelle génération avec des visuels époustouflants à travers la campagne solo, le multijoueur et les modes coopératifs, fabriqués pour à la fois s’implémenter et pour améliorer l’écosystème Call of Duty déjà existant. »

Rassurez-vous, cela ne veut pas dire pour autant que cet opus est uniquement prévu sur la nouvelle génération de consoles. Des détails seront communiqués prochainement, et à l’approche de l’E3 2021, on peut aisément se dire que cet épisode va se montrer dans très peu de temps.