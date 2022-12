Calendrier des sorties jeux vidéo janvier 2023

C’est la fin d’année 2022 et l’on vous souhaite évidemment d’agréables fêtes et par avance, une bonne année 2023. Si décembre a été plutôt calme en sorties, malgré des titres comme The Callisto Protocol, Crisis Core ou High on Life, début janvier devrait suivre la même cadence. Il faudra patienter d’ici la seconde quinzaine pour que la rentrée commence, avant de s’affoler avec le tunnel de jeux qui arriveront en février/mars. D’ici là, on fait le point sur l’intégralité des sorties jeux vidéo de janvier 2023, sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en janvier 2023

Bien sûr, avant la liste complète, on vous propose une sélection en vidéo. Quelques minutes seulement pour faire un tour complet des sorties majeures de janvier, avec notamment l’arrivée de Forspoken sur PC et PlayStation. On ne peut pas non plus oublier le remake de Dead Space, le retour de la série Persona ou encore la sortie de One Piece Odyssey, que les fans du manga/anime attendent avec impatience.

Les jeux de janvier 2023

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de janvier 2023 sur notre nouvelle page dédiée.

5 janvier

Cotton Fantasy (PC)

11 janvier

Children of Silent Town (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

KartRider: Drift (PC)

12 janvier

Vengeful Guardian: Moonrider (PC, PS4, PS5, Switch)

Breakers Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Lone Ruin (PC, Switch)

Drago Noka (PC, Switch)

13 janvier

17 janvier

Surviving the Abyss (PC, early access))

18 janvier

Graze Counter GM (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

19 janvier

Persona 3 Portable (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Persona 4 Golden (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Tortuga: A Pirate’s Tale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

NeverAwake (PC, PS4, PS5, Switch)

A Space for the Unbound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Colossal Cave (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

20 janvier

24 janvier

Forspoken (PC, PS5)

Risen (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Warlander (PC)

Neptunia: Sisters VS Sisters (PC, PS4, PS5)

Mahokenshi (PC)

26 janvier

OddBallers (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Wonder Boy Anniversary Collection (PS4, PS5, Switch)

7 Days to End with You (Switch)

27 janvier

Dead Space Remake (PC, PS5, Xbox Series)

ATONE: Heart of the Elder Tree (PC, PS4, Switch)

31 janvier

Acheter au meilleur prix les jeux de janvier (physique)