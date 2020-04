Animal Crossing New Horizons propose d’ajouter des sacs à sa tenue pour compléter son look. Mais en dehors de ceux que l’on peut crafter ou du modèle Nook Inc à échanger contre des miles, difficile de trouver de bons accessoires. Heureusement, c’est la spécialité de Blaise et on vous explique comment le faire venir sur votre île.

Comment débloquer Blaise dans Animal Crossing New Horizons ?

C’est simple, Blaise arrivera de lui-même devant le Bureau des résidents après avoir débloqué l’Atelier des Soeurs Doigts de fée. Si ce n’est pas encore le cas, on vous explique ici comment faire. Il passera une fois par semaine sur votre île, sans jour fixe, pour vous vendre des sacs, des chaussures, des chaussettes et des collants.

