BTS Universe Story : le jeu mobile est disponible sur iOS et Android

Netmarble vient de lancer BTS Universe Story sur iOS et Android, un jeu mobile destiné aux fans du célèbre groupe de K-pop BTS.

Une pluie de fanfictions en approche

Développé par les coréens de Netmarble à qui l’on doit notamment The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et en collaboration avec la maison de disque du groupe Big Hit Entertainment, BTS Universe propose aux fans de suivre une histoire originale, « The Most Beautiful Moment in Life », basée évidemment sur les membres du groupe. Une aventure très narrative où l’on peut effectuer différents choix de dialogue. Un format découpé en plusieurs épisodes avec de nouveaux prévus lors de prochaines mises à jour.

Le titre permet en plus aux fans de créer leurs propres histoires en insérant des dialogues et de les partager sur le jeu pour que d’autres puissent les expérimenter. D’autres options de fan service sont aussi présentes avec un mode où l’on peut prendre en photo son membre préféré en changeant ses vêtements ou en insérant des emotes. Un autre mode en réalité augmentée permet en plus de se prendre en photo avec les membres du groupe.

En marge de cette sortie, on rappelle que BTS dévoilera la chorégraphie de la chanson « Dynamite » le 26 septembre prochain sur Fortnite. BTS Universe Story est disponible en Free to Play sur iOS et Android dés aujourd’hui. Si jamais vous obtenez un message d’erreur au lancement, Netmarble conseille de réinstaller l’application.